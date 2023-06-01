Diyarbakır anneleri PKK’yı çökertmeye devam ediyor: 42. buluşma gerçekleşti

- Evlat nöbetindeki 42. aile evladına kavuştu

DİYARBAKIR(İHA) - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere eylemin 996’ncı gününde katılan Mardinli Akdaş ailesi, PKK’dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuştu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 996’ncı gününde oturma eylemine katılan Mehmet Akdaş’ın annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş, çocuklarının 2015 yılında 20 yaşındayken örgüt tarafından dağa götürüldüğünü söylemişti. Aile, evladına teslim çağrısı yaptı.

Ailenin çağrısı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde, 2015 yılında terör örgütüne katılım yapan Mehmet Akdaş, 31 Mayıs tarihinde Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. İşlemleri tamamlan örgüt mensubu Diyarbakır’a getirilerek annesi ve babasına teslim edildi.