Diyanet’ten uzaktan Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Haydi Türkiye Evden Kur’an Öğrenmeye” sloganıyla uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, uzaktan eğitimle Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı başlatacak. Covid-19 salgını nedeniyle daha önce Kur’an kurslarında yüz yüze yürütülen eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle devam ettiren Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şimdi de bu kurslara katılamayan vatandaşlar için “Haydi Türkiye Evden Kur’an Öğrenmeye” sloganıyla Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı hazırladı. Haftada 3 gün ve günde 2 saat dersin yapılacağı programa başvurular, www.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 14 yaş üzerindeki kişilerin başvurabileceği programa Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeyenler katılabilecek.

İki tur şeklinde gerçekleştirilecek programın ilk turuna 21 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında başvurular alınacak ve dersler, 28 Aralık 2020-21 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. İkinci tur başvuruları ise 4-17 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak ve dersler 11 Ocak-7 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Engelliler için seçeneklerin de oluşturulduğu programa Braille alfabesi ile okumayı bilen görme engelliler ile işitme engelli vatandaşlar da başvuru yapabilecek. Ayrıca görme engelli vatandaşların durumlarını gösteren bir raporla başvurmaları halinde “Braille Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı” ücretsiz olarak adreslerine gönderilecek. İşitme engelli vatandaşların eğitimlerinde ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından işitme engelliler için özel hazırlanan Elifba cüzü kullanılacak. Programa kayıt yaptıran işitme engelli vatandaşlar, “https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Elif-ba.pdf” linki üzerinden kitabın PDF formatına ücretsiz olarak erişilebilecek.

Programda Kur’an kursu öğreticilerinin yanı sıra vaizler, din hizmetleri uzmanları, imam hatipler ve müezzin-kayyımlar görev alacak.