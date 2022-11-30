Diyanetten 2023 takvimiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı takvimlerinde baskı hatası olanların toplatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan açıklamada “Bugün bazı medya mecralarında Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2023 takvimleriyle ilgili çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı tarafından ihale yolu ile bastırılan 2023 yılı namaz vakitleri takvimlerinde toplamda 66 bölge için baskı yapılmaktadır. Bu baskılardan 4 bölgede ihaleyi alan matbaadan kaynaklı 16-31 Ekim 2023 tarihleri arasında baskı hatası olduğu görülmüştür. Hata tespit edilir edilmez duruma hızlı bir şekilde müdahale edilmiş ve ilgili illerdeki takvimler matbaa tarafından toplanmıştır. Toplanan takvimlerdeki hatalar aynı matbaa tarafından düzeltilerek 15 gün içerisinde tekrar illere gönderilecektir” ifadelerini kullandı.