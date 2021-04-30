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Diyanet’in yeni dijital platformu hayata geçti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, içerisinde Kur’an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap ve makale ile sesli ve görüntülü içeriklerin bulunduğu ‘diyanetyayinlari.gov.tr’ internet sitesinin yayına başladığını duyurdu.

Genel 30.04.2021, 16:29
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Diyanet’in yeni dijital platformu hayata geçti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, içerisinde Kur’an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap ve makale ile sesli ve görüntülü içeriklerin bulunduğu ‘diyanetyayinlari.gov.tr’ internet sitesinin yayına başladığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, içerisinde Kur’an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap ve makale ile sesli ve görüntülü içeriklerin bulunduğu ‘diyanetyayinlari.gov.tr’ internet sitesini vatandaşların hayata geçirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla internet sitesinin yayına başladığını duyurdu. Erbaş, “Salgın sebebiyle evlerimize kapandığımız bu mübarek Ramazan günlerini daha değerli kılmak adına sesli, yazılı ve görüntülü olarak yüzlerce içeriğe ulaşabileceğiniz diyanetyayinlari.gov.tr web sitemizi istifadelerinize sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan siteden, Kur’an-ı Kerim hatim ve meal setlerine, 64 tanesi seslendirilmiş farklı içerik ve formatlarda 300’ü aşkın erişilebilir e-kitaba, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından seçilmiş 138 makaleye ve farklı temalarda Diyanet TV’den seçilmiş 1000’den fazla kısa video içeriğine ulaşılabilecek.
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