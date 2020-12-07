Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir: “Kur’an-ı Kerim lafzıyla, manasıyla Allah’a aittir”

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün Kur’an hakkında söylediği skandal sözlere tepki göstererek, “Kur’an-ı Kerim hem lafzıyla hem de manasıyla Yüce Allah’ın katındandır ve her şeyiyle ona aittir” dedi.

Öztürk’ün infiale sebep olan skandal sözlerine tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, yaptığı açıklamada, “Kur’an-ı Kerim hem lafzıyla hem de manasıyla Yüce Allah’ın katındandır ve her şeyiyle ona aittir. Kur’an-ı Kerimdeki bir çok ayet onun hem manası hem de lafzıyla Allah’a ait olduğunu açıkça gösterirken bunları görmezden gelerek Kur’an’ın yalnızca mana olarak Allah’a ait lafız olarak Peygambere ait olduğu söylemek Kur’an ile çelişmektir” ifadelere yer verdi.

Kur’an-ın gerek indiriliş keyfiyeti gerekse indirildiği lafız örgüsüyle ilgili pek çok ayet bulunduğunu belirten Güldemir, “Şuara Suresi’nde Yüce Allah ’Şüphesiz bu Kur’an, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu, senin kalbine uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça ile Rûhulemîn indirmiştir.’ buyurmaktadır.

Yunus Süresi’nde ise Peygamber Efendimizin Kur’an üzerinde hiçbir yetkisinin olmadığı vurgulanmaktadır:

’Kendilerine âyetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bizimle karşılaşacaklarına inanmayanlar, ’Bundan başka bir Kur’an getir veya bunu değiştir’ dediler. Onlara şöyle de: ’Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur, ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım.’ (Yunus 10/15) ayetleri ve yine bir çok ayette apaçık göstermektedir ki Kur’an-ı Kerim hem lafzıyla hem de manasıyla Yüce Allah’ın katındandır ve her şeyiyle ona aittir. Bu konuda tereddüt uyandırmaya halkımız fırsat vermemiş bu iddiaların sahibi Öztürk Marmara İlahiyattaki görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır” dedi.

Güldemir, Kur’an-ı Kerim’in Hz. Peygamber’den bu tarafa Müslümanların zihninde yer ettiğini, binlerce hafızın kelimesi kelimesine Kur’an-ı ezberlemeye devam ettiğini bizzat Yüce Allah tarafından korunduğunu hatırlatarak, “Bunun aksini iddia edenler hem Müslümanların hem de Allah’ın gazabına uğrayacaklarından şüphe etmesinler” açıklamasında bulundu.