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Diyanet Karabağ şehitlerini andı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Karabağ zaferinin yıl dönümünde Karabağ şehitlerini anmak için bugün Ankara Hacı Bayram Camii’nde program düzenledi.

Genel 27.09.2021, 21:56
Diyanet Karabağ şehitlerini andı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Karabağ zaferinin yıl dönümünde Karabağ şehitlerini anmak için bugün Ankara Hacı Bayram Camii’nde program düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıl işgal altında kalan topraklarının Ermenistan işgalinden kurtuluşunun birinci yıl dönümünde Karabağ şehitlerini anmak için Ankara Hacı Bayram Camii’nde program düzenledi. Akşam namazını müteakip başlayan programda mevlitten bahirler okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Yatsı namazıyla sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara lokum ikram edildi.

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