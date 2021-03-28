Diyanet kadınları yetim ve öğrenciler için kolları sıvadı

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları ve gönüllüler tarafından geliri, yetim, öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanılmak üzere sergi başlatıldı. Birbirinden farklı gıda ürünlerinin yer aldığı sergi 2 Nisan tarihine kadar TDV Manisa Şubesinde Manisalıların hizmetinde olacak. Vakfın her ay 15 yetim ve 20 ihtiyaç sahibi öğrenciyle birlikte 500 aileye de maddi ve manevi destek verdiği öğrenildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Kadın Aile ve Gençlik Merkezinde Vakfın Kadın Kolları tarafından hazırlanan ve 26 Mart tarihinde başlayan sergi 2 Nisan tarihine kadar devam edecek. Sergiden elde edilecek gelirin, vakıf tarafından eğitim öğretim masrafları karşılanan yetim, ihtiyaç sahibi öğrenciler ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağı öğrenildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi vakıf memuru Hasan Kökkaya, “Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kollarımızın organize ettiği gıda sergisi Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Kadın Aile ve Gençlik Merkezinde başlamıştır. Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi ve Kadın Kolları olarak Manisa’da her ay 15 yetime ve 20 öğrenciye maddi ve manevi destek yapılmaktadır. 500 ailenin de gıda ihtiyaçları karşılanmaktadır. Sergiden sağlanan gelirler de ailelere ve öğrencilere maddi ve manevi destek olarak dönecektir. Manisalıların desteklerini bekliyoruz.” dedi.

“Beklenen sensin Manisa”

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nihal Yavuz, “Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları olarak düzenlemiş olduğumuz etkinlikte Manisalı hayırseverlerimizin ve gönüllerimizin katkılarıyla gerçekleştirilen sergimizde Manisalıları görmekten onur duyarız. Beklenen sensin Manisa.” diye konuştu.

“Gelir ihtiyaç sahiplerine ulaşacak”

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları Hayri İşler Sorumlusu Emire Otaşyan ise şunları söyledi: “Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları olarak 26 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz hayır sergimizi başlattık. Bugün itibariyle bütün gönüllülerimiz başta olmak üzere katkılarını bizler için birlik beraberlik içerisinde yapmaktalar. İnşallah buradan gelen gelirle ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize katkı sunulacak. Herkesi bekliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun.”