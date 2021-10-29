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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı mesajla Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümünü kutladı.

Genel 29.10.2021, 10:49
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı mesajla Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümünü kutladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda Türk milletinin özgür ruhlu ve mücadeleci yapısına dikkat çekilerek, “Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyoruz” denildi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kadim bir tarihe sahip olan aziz milletimiz, asırlardır yaşadığı bu topraklarda canına, vatanına, milli ve manevi değerlerine yönelik tehditlere hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Bağımsızlığına ve hürriyetine kastedenlere karşı daima direniş göstermiş; başı dik, alnı açık ve özgürce yaşama idealini her seferinde şanlı bir zaferle taçlandırmıştır. Tarih boyunca azmi, cesareti ve destansı kahramanlıklarıyla her zorluğun üstesinden gelmesini bilen milletimiz, bundan yaklaşık bir asır önce de özgür iradesini, ülkesini ve mukaddesatını korumak için verdiği büyük mücadeleyle bir kez daha şanlı bir zafer kazanmış ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmiştir. Tarihe altın harflerle yazılacak milli mücadele ruhuna hayat veren en temel etken ise hiç şüphesiz milletimizin sağlam imanı ve sarsılmaz inancı olmuştur. Milletimizin esarete ve baskılara hiçbir zaman teslim olmayacağının en açık nişanesi olarak bugün 98. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, varlığını ve birliğini bu inançla ilelebet koruyacaktır. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, uğruna milli mücadele verdiğimiz ve bizi biz yapan tüm değerlerimizi inancımıza, ecdadımıza ve aziz şehitlerimize vefanın bir gereği olarak var gücümüzle korumak ve en iyi şekilde geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle bağımsızlık mücadelemize önderlik ederek cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyoruz. Milli mücadele kahramanlarımıza, vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, bu güzel vatanda birbirimize kenetlenerek ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.”

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