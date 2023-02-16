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Diyanet İşleri Başkanlığından “Cuma namazı” ve “Miraç Gecesi” düzenlemesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki camilerde ve depremden etkilenen illerde “Cuma namazı” ve “Miraç Gecesi”ne yönelik düzenlemeye gidildiğini duyurdu.
Genel 16.02.2023, 19:33
Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki camilerde ve depremden etkilenen illerde “Cuma namazı” ve “Miraç Gecesi”ne yönelik düzenlemeye gidildiğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla yarın, tüm camilerde ve depremden etkilenen illerdeki Cuma namazı kılınan açık alanlarda Cuma’dan önce Kur’an-ı Kerim okunup dua edilecek. Cuma namazı sonrasında da tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için “Gıyabi Cenaze Namazı” kılınacak. Miraç Gecesi’nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur’an-ı Kerim ve dua programları icra edilecek.