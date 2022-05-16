Diyanet İşleri Başkanlığı: “Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muafiyeti söz konusu değildir”

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muaf olacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın-yayın organlarında yer alan, “Diyanet Akademisi” öğrencilerinin askerlikten muaf tutulacağına dair haber ve yazıların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "16 Mart 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 24.03.2022 tarih, 31788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren Diyanet Akademisi’nin kurulmasına ilişkin kanunun 10/A maddesinde, ‘Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir’ hükmü yer almaktadır. Bu kanun maddesi, bir muafiyeti içermemekte olup Diyanet Akademisi’nde eğitim gören aday din görevlilerinin eğitimi süresince askerlik hizmetlerinin tecil edileceğini karara bağlamaktadır” dedi.