Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 bin 500 personeli ile deprem bölgesinde

Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri, 52 il müftüsü, çok sayıda ilçe müftüsü ve illerden görevlendirilen 2 bin 500 Diyanet personeli ile deprem bölgesindeki vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın talimatıyla deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla depremin ilk saatlerinde ’Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ faaliyetlerine başladı. Depremin hemen ardından bölgeye giden Erbaş, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta başkanlığın çalışmalarını yerinde koordine etti.

Öte yandan Erbaş, sosyal medya hesapları üzerinden evlerine giremeyen tüm vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceklerini duyurmuş, uygun olan Kur’an kursları ve Diyanet Akademi Merkezleri de vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

İlk aşamada, merkez teşkilatında genel müdür, daire başkanı; taşrada ise il müftüleri unvanlarında bulunan personelin izinleri iptal edilerek görevlendirmeye hazır halde beklemeleri talimatı verildi.

Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı genel müdürleri, daire başkanları, 52 il müftüsü ve çok sayıda ilçe müftüsü ile başka illerden görevlendirilen yaklaşık 2 bin 500 Diyanet personeli, TDV ekipleri, arama, kurtarma, insani yardım, manevi destek çalışmalarına devam ederek, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmeye ve idari koordinasyona desteğini sürdürüyor.

Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı

Deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlar için camilerde yatsı ezanından önce sala verildi, namaz sonrasında “Kur’an-ı Kerim ve Dua Programı” icra edildi. Diyanet İşleri Başkanlığının Avrupa ülkelerindeki müşavirlik ve ataşeliklerimizin bulunduğu bölgelerde yardım kampanyaları başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli SMS bilgilendirmesi ile, vatandaşların ise sosyal medya üzerinden kan bağışı yapılması teşvik edildi.