Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Kosova’da hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova’nın Prizren şehrinde tarihi Sinan Paşa Camii’nde hutbe irad etmesinin ardından cuma namazı kıldırdı.

Bulgaristan ve Makedonya programlarının ardından beraberindeki heyetle Kosova’ya geçen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva, Diyanet İşleri Başkanlığı Priştine Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın ve beraberlerindeki heyet karşıladı. Erbaş, Kosova’nın Prizren şehrinde bulunan tarihi Sinan Paşa Camii’nde hutbe irad etmesinin ardından cuma namazı kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş hutbede, "Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, tevhid ve vahdet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bir cuma vakti Evlâd-ı Fatihân yurdu Kosova’da Prizren Sinan Paşa Camii’nde aynı safta buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senâlar olsun” diyerek Hz. Muhammed’in birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini insanlığa öğrettiğini vurguladı.

Mezhebi, meşrebi ve anlayışı ne olursa olsun bütün müminlerin kardeş olduğunu aktaran Prof. Dr. Erbaş, “Rabbimiz böyle buyurmaktadır. Kardeşler arasında olması gereken ise vahdettir, birliktir, beraberliktir. Vahdet sancağı altında kenetlenmektir. İman kardeşliği ile gönüllerimizi birbirine sımsıkı bağlamaktır” dedi.

“Müminler ancak kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız” ayetini hatırlatan Erbaş şunları söyledi:

“Yüce Peygamberimiz, bir hadis-i şeriflerinde müminlerin birbirine olan sevgi ve muhabbetini şöyle dile getirmektedir; ‘Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer’. Bunun içindir ki, Kosova’da bir müminin ayağına diken batsa İstanbul’daki mümin kardeşi onun acısını duyar. Balkanlar’da bir mümin mahzun olsa Anadolu’da müminlerin kalbi sızlar, Kudüs’te, Myanmar’da, Yemen’de, Doğu Türkistan’da ve diğer mazlum coğrafyalarda müminlerin acısı, yeryüzünde kalbinde iman olan herkesin yüreklerini dağlar. Müslüman kardeşliği böyle bir şeydir.”