Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan Özgür Özel’e sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 4-6 yaş grubu çocuklara Kur’an-ı Kerim öğretilmesine ilişkin çalışmalar için yaptığı skandal "Orta Çağ zihniyeti" yorumuna tepki gösterdi. Prof. Dr. Erbaş: “Siyasi kişiler zaman zaman kendi anlayışları doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar. Talihsiz bir konuşma olmuştur. Çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil. Gönül ister ki hiç kimse bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesin” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 4-6 yaş grubu çocuklara Kur’an-ı Kerim öğretilmesine ilişkin çalışmalar için yaptığı skandal "Orta Çağ zihniyeti" yorumu büyük tepki toplamıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da toplumun her kesiminin tepkisini çeken sözlere ilişkin konuştu. Medya temsilcileriyle bir araya geldiği Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde konuşan Erbaş, açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirterek: “4-6 yaş grubuna dini eğitim bizim önem verdiğimiz bir eğitim alanıdır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki küçük yaşlarda çocuklarımıza değerlerimizi anlatmamız lazım. Kur’an-ı Kerim’in tanıtılması, en azından harflerinin tanıtılması, anne, babaya saygı nasıl olur, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır. Devletin de bize verdiği bir yetkidir bu, toplumu her kesimiyle din konusunda aydınlatmak. Bizim yaptığımız budur. Tabi siyasi kişiler zaman zaman kendi anlayışları doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmayı da ben öyle değerlendiriyorum, talihsiz bir konuşma olmuştur. Orta Çağ’a benzetilmiştir. Orta Çağ zihniyeti, batı karanlığı ile alakalı tanımlamadır. Orta Çağ karanlığı hemen arkasından zihniyeti gelir ki bu İslam medeniyetiyle alakalı bir zihniyet değildir. Tamamen Batı’nın bir tanımlamasıdır. Batı kendisini adeta Orta Çağ zihniyeti olarak o dönemde, İslam dünyasında ilmi gelişmeler zirveye tırmanırken, yaşadığı çöküş ile alakalı değerlendirmektedir. Batı’da büyük bir karanlık dönem yaşanıyor idi. Dolayısıyla çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil. Zaten milletimiz büyük tepki gösterdi, biz de tepkimizi çeşitli vesilelerle gösterdik. Yani gönül ister ki hiç kimse bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesin” ifadelerini kullandı.

"Fetvalar noktasında bizim hiçbir sıkıntımız yok”

Zaman zaman fetvalar üzerinden yanlış açıklamalar yapıldığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Fetvalar noktasında bizim hiçbir sıkıntımız yok. Algı oluşturmak isteyen bazı kesimler, eski açıklamaları, fetvaların önünü, sonunu kırpıp yayınlıyorlar. Bizim rahatsız olduğumuz konu, toplumu rahatsız eden, montajlanmış şekli ile meselenin gündeme getirilmesidir. Fetva Din İşleri Kurulu’ndan çıkmış şekliyle değerlendirilmiyor, bunlar çarpıtılmış olarak yansıtılıyor. Herhalde bilerek bunu yapıyorlar. Yanlışsa yanlıştan dönülür, bunun doğrusu şudur, bu yanlış anlaşılmıştır şeklinde açıklamalarımız oluyor” dedi.

Dijital mecralar daha fazla kullanılacak

TRT ile işbirliği yapılarak Diyanet Çocuk televizyon kanalının yakında yayına başlayacağını belirten Prof. Dr. Ali Erbaş: “2-3 dakikalık dini konuları açıklayan kısa filmler hazırlıyoruz. Bunları dijital medya mecralarında yayına vereceğiz. Siyer-i Nebi ile alakalı bir çocuk tiyatro oyunumuz vardı. Bunu çizgi film olarak tasarlıyoruz. 13 bölümlük bir Şeker Hoca çizgi filmimiz yayına girdi. 13 bölümlük ikinci kısmı yayına hazırlanıyor. Bunların hepsini dijital mecralarda ücretsiz, telif hakkını dağıtıp televizyon ve yayın kuruluşlarımızın kullanımına da sunacağız. Ayrıca deizm tartışmaları veya güncel konular ile alakalı gençleri bilgilendirecek, algı operasyonlarını boşa düşürecek kısa açıklamalarımız olacak. Gençlerin algı ile kandırılmaya çalışıldığı dijital mecralarda daha yüksek tonda yayınlar yapacağız” dedi.