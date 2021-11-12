Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’dan cami ve mescitlerde saf düzeni talimatı: "Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kalma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirle

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’dan cami ve mescitlerde saf düzeni talimatı: "Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kalma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür. Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaat ile kılınan farz namazlarının normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim"