Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “İslamofobi’ye karşı İslam’ı doğru tanıtmalıyız”

Yurt dışında görev yapacak din görevlilerine hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Batı’da İslamofobik olaylar artmaktadır. Onlara İslam’ı ve kendimizi doğru tanıtmaya çalışmalıyız. İslamofobi ve İslam düşmanlığına karşı sizlere büyük görevler düşmektedir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlileri Hizmet Öncesi ve Hizmete Hazırlık Eğitimi açılış konuşmasını yaptı. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce çevrim içi düzenlenen eğitimde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerine hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışında 40 yılı aşkın bir zamandır din hizmeti sunduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın yaşadığı Batı ülkelerinde kurumsallaşan yapısı ile Diyanet İşleri Başkanlığımız insanımıza dini, sosyal ve kültürel konularda rehberlik etmektedir. Sizler de Başkanlığımızın bir mensubu olarak görev yapacağınız yerlerde insanlara rehberlik edeceksiniz” diye konuştu.

Din görevlisi olmanın sorumluluğu büyük bir vazife olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Görev yaptığınız yerleri düşündüğümüzde üstlendiğiniz vazifenin hem önemi ve Allah katında mükafatı hem de sorumluluğu gerçekten çok büyüktür. Şunu da asla unutmayınız, Allah, İslam’a ve insanlığa hizmet eden kullarını her daim destekleyecek ve onlara yardımcı olacaktır. Mus’ab bin Umeyr, Allah’ın inayetiyle gittiği Yesrib’te gönüllere ve hanelere İslam’ın güneşinin girmesine vesile oldu. Sizler de gittiğiniz yerlerde birer Mus’ab misali gayretleriniz, azim ve çabalarınızla nice güzel faaliyetleri gerçekleştireceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Din görevlisi şahsiyet, karakter ve ahlâken toplumun en iyi insanı olmalıdır”

Din görevlisi olmanın mesleki açıdan, tutum ve davranışlar açısından diğer görevlerden farklı yönleri bulunduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Din görevlisi hocalarımız şahsiyet, karakter ve ahlâken toplumun en iyi ve örnek insanı olmalıdır. Onlar önderdirler ve örnektirler. Bu nedenle örneklik ve önderliğimize dikkat etmeliyiz. Müslüman her anında ihlaslı olmak zorundadır. Bir de ifa edeceğimiz görevin önemini düşündüğümüzde, Efendimizin; ’Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, fakat kalplerinize bakar’ hadis-i şerifini düşünerek yaptığımız işi ancak onun rızası için yapmalıyız. Yüce dinimiz İslam’ın gayesi, insanları güzel ahlâk sahibi yapmaktır. Sevgili Peygamberimizin ’Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini’ söylemesi güzel ahlâkın ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Bizim görevlerimizin başında önce kendimizin güzel ahlakla donanması, hareket etmesi sonra gençlerimizi, çocuklarımızı güzel ahlak sahibi yapabilmek için gece gündüz çalışmak gelmektedir.”

Başkan Erbaş, en güzel ve kalıcı tebliğin davranışlarla örnek olmak olduğunun altını çizerek, “Bizim görevimiz sadece camide değil, hayatın tamamında geçerlidir. Zira din görevlisi hocalarımız, insanları dünya ve ahirette saadete ulaştıracak ilahî hakikatlere çağıran bir davetçi ve Peygamber mihrabında bulunan, onun bir temsilcisidir. Anlattıklarını önce kendileri uygulamalıdırlar. Bizler yaptıklarımızla vakarımızı korumalı, izzet ve onurumuza halel getirecek davranışlardan da uzak durmalıyız. Peygamber Efendimizin İslam’ı tebliğinde önemli etkenlerden biri onun yaşantısıdır. Düşmanları bile onun güvenilir, adil, doğru sözlü, ahde vefalı, cömert, sabırlı olduğunu ve diğer güzel hasletlerini itiraf etmek zorunda kalmışlardır” açıklamasında bulundu.

“Öğreneceksiniz, öğrendiğinizi hikmetle öğreteceksiniz”

İlk emri ’Oku’ olan bir dinin görevlisinin çok okuyan, araştıran, dininin ilkelerini en güzel şekilde bilen birisi olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Kendinden beklenen hizmeti sunabilmesi ve İslâm’ı doğru bir şekilde anlatabilmesi için mutlaka onu iyi bilmesi gerekir. Bunun için de çok okumalı ve araştırmalıdır. Sizler adeta kitaplarla bütünleşmelisiniz. Öğreneceksiniz, öğrendiğinizi hikmetle öğreteceksiniz. İlme talip olanların dostu kitaptır, kütüphanedir” dedi.

“Küresel krizlerin kuşattığı bir dünyada biz daha çok çalışmak zorundayız”

Başkan Erbaş, İslam’ın insanlığın umudu olduğunu belirterek, “Bizler insanlara İslam’ın rahmet mesajlarını huzur iklimini taşıyoruz. Şunu biliyoruz ki, İslam tüm insanların kurtuluşu için gelmiştir ve bütün Peygamberler de toplumlarına hep İslam’ı anlatmışlardır. Kişisel bunalımların, huzur arayışlarının küresel krizlerin kuşattığı bir dünyada biz daha çok çalışmak ve gayret etmek zorundayız. İslam’a dünyanın bugün daha fazla ihtiyacı var. İslam bütün insanlık için büyük bir nimettir. Camilerimizi birer Mescid-i Nebî’ye, sınıflarımızı birer Suffe gibi ilim meclislerine çevirelim. Camilerimiz bulunduğumuz yerin kalbi olsun. Görev yerimiz sadece cami içi değildir. Her yerde ve zamanda görevimiz devam etmektedir. Allah Resulü mescidi sadece namaz için tahsis etmemiş bilakis ilim irfan mekanı haline getirmiştir. Ashab-ı Suffe’de yetişen yüzlerce genç İslam’ı yaşamış, yaşatmış ve aktarmıştır. Hz. Peygamberin en yakınında olanların büyük bir kısmı gençlerden oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

Batı’nın, kendisine suni bir düşman algısı oluşturduğunu belirten Başkan Erbaş, “Bu algı neticesinde görev yapacağınız ülkelerde İslamofobik olaylar artmaktadır. Onlara İslam’ı ve kendimizi doğru tanıtmaya çalışmalıyız. İslamofobia ve İslam düşmanlığına karşı, ülkemizde kazandığınız ilmi birikimi aktarma, kültürümüzü yaşatma ve din hizmeti sunma açısından sizlere büyük görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.