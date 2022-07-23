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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, Rasim Özdenören için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı yayımladı.

Genel 23.07.2022, 16:43
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, Rasim Özdenören için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Fikir ve düşünce dünyamızın şekillenmesinde bizlere öncülük ve ağabeylik yapmış, ’yedi güzel adam’ içerisinde bir güzel insan Rasim Özdenören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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