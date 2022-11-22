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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük’ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Genel 22.11.2022, 12:15
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük’ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Ömrünü ilime adamış, binlerce öğrencinin üzerinde emeği olan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı, hadis alimi Prof. Dr. Raşit Küçük hocamız Hakk’a yürüdü. Ailesine, öğrencilerine ve ilim camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”