Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Mevlid Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında “Peygamber Efendimizi sevmenin ve Mevlid-i Nebiyi idrak etmenin gereği, O’nun getirdiği değerleri benimseyip yaşamak ve temsil ederek yaşatmaktır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Hazreti Muhammed’in gelişinin yolunu kaybeden, yönünü şaşıran, zihni savrulmaların girdabında bocalayan ve bir hakikat ışığı arayan insanlık için kurtuluş umudu olduğunu kaydeden Erbaş, “O’nun ilim, irfan, hikmet ve muhabbet membaı olan örnek hayatı, insanlığı ebedi huzura kavuşturacak yolda şaşmaz bir kılavuz olmuştur. O’nun getirdiği ilahi kitap, hakkın, adaletin ve merhametin yüzünü perdeleyen her türlü cehaleti izale edebilmenin imkanını doğurmuştur. Manevi hastalıkların pençesinde kıvranan insanlık için bir kurtuluş reçetesi ve bir şifa kaynağı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Vahiy ve risaletin en temel hedefinin insana sorumluluklarını bildirmek, bu minvalde bir hayat yaşamanın yollarını göstermek olduğunu dile getiren Erbaş, "İnsanı cehaletin karanlık dehlizlerinden ve sorumsuzluğun süfli neticelerinden kurtararak ilmin, irfanın ve hikmetin beslediği bir imanla sonsuz aydınlığa çıkarmaktır. Hz. Adem’den bugüne Allah’ın bütün elçilerinin gayreti bu ideali gerçekleştirmeye matuftur. Alemlere rahmet son peygamber Hz. Muhammed tebliğ ve davetinin özünde de aynı gaye, aynı kararlılık ve aynı mücadele vardır” dedi.

"Peygamber Efendimizi sevmenin ve Mevlid-i Nebiyi idrak etmenin gereği, O’nun getirdiği değerleri benimseyip yaşamak ve temsil ederek yaşatmaktır" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla bugün Müslümanlar olarak bizler, önce kendimizden başlamak üzere çevremizi ve bütün insanlığı Kur’an’ın ve sünnetin hayat veren ilkeleriyle, değerleriyle, mesajlarıyla buluşturmak durumundayız. Gönüllerdeki Peygamber aşkını, hayata Peygamber ahlakı, kulluk sorumluluğu ve ümmet bilinci olarak taşımak zorundayız."