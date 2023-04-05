Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail güçlerine tepki göstererek, “Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hiçe sayan, türlü zorbalıklarla Müslümanların canına kasteden bu zihniyete artık bir son verilmelidir” ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı. Ebaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail tarafından ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirilen baskını ve ibadet eden kardeşlerimizi hedef alan saldırıları lanetliyorum. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hiçe sayan, türlü zorbalıklarla Müslümanların canına kasteden bu zihniyete artık bir son verilmelidir. İbadet özgürlüğüne, mabedlerin kutsiyetine ve insan haklarına düşman olan İsrail’in tüm zorbalıklarının hesabının sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum.”