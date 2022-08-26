Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Malazgirt Zaferi’ ve ‘Büyük Taarruz’un yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayımladığı ‘Malazgirt Zaferi’ ve ‘Büyük Taarruz’un yıldönümü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz’un yıl dönümlerinde Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.”