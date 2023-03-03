Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Keçiören “İyilik Çarşısı”na ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Keçiören İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Keçiören Şubesi’nin açtığı “İyilik Çarşısı”nı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Keçiören Belediyesi, Keçiören İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Keçiören Şubesi tarafından açılan “İyilik Çarşısı”nı ziyaret ederek, deprem mağduru vatandaşlarla bir araya geldi.

İyilik Çarşısı’nda depremzede vatandaşlarla sohbet eden Erbaş, çarşıda hizmet veren personele de teşekkür etti.

Erbaş, ayrıca Keçiören ilçesinde bulunan Aşağı Eğlence Merkez 4-6 Yaş Kur’an Kursunu ziyaret ederek, bir süre çocuklarla sohbet etti.

Ziyaretlerinde Başkan Erbaş’a Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da eşlik etti.