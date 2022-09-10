Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa’ya tebrik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa’yı tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Trakya’da, vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin yerine seçilen Mustafa Trampa’yı tebrik etti.

Erbaş, Trampa’ya başarılar dilediği sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz aylarda dar-ı bekaya irtihal eden Ahmet Mete hocamızın ardından, Batı Trakya’daki Müslüman Türk kardeşlerimiz tarafından İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa hocamızı tebrik ediyor, kendisine Cenab-ı Hak’tan muvaffakiyetler diliyorum.”