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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Hz. Peygambere hakaret eden Hindistanlı parti mensubuna sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hindistan’da iktidar partisi mensubu bir yetkilinin Peygamber Efendimize (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) yönelik hakaretine ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’e yönelik hakaret dolu ifadelerini şiddetle kınıyorum” dedi.

Genel 07.06.2022, 10:43
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Hz. Peygambere hakaret eden Hindistanlı parti mensubuna sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hindistan’da iktidar partisi mensubu bir yetkilinin Peygamber Efendimize (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) yönelik hakaretine ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’e yönelik hakaret dolu ifadelerini şiddetle kınıyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hindistan’da iktidar partisi mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.

Yaşanan bu olayın Hindistan’daki ve tüm dünyadaki Müslümanlara uygulanan ayrımcı ve yasakçı politikaların bir sonucu olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Hindistan makamlarını ülkede artan İslam düşmanlığı karşısında politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve Müslümanların dini özgürlüklerini temin edecek bir duruş sergilemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hindistan’da iktidar partisi mensubu bir yetkilinin âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’e yönelik hakaret dolu ifadelerini şiddetle kınıyorum. Hindistan’daki ve tüm Dünya’daki Müslümanlara yönelik sergilenen bu hadsiz tutum, ibadethanelere saldırılardan, başörtüsü yasağına kadar Hindistanlı Müslümanlara uygulanan ayrımcı ve yasakçı politikaların bir sonucudur. Hindistan makamlarını ülkede artan İslam düşmanlığı karşısında politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve Müslümanların dini özgürlüklerini temin edecek bir duruş sergilemeye davet ediyorum.”

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