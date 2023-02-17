Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, depremde vefat eden 69 din görevlisi için başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden 69 din görevlisi için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde, Diyanet İşleri Başkanlığımız mensubu 69 hocamızın vefat haberini aldık. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza ve hocalarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun."