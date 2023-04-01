Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Danimarka’ya sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka’da Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya sert tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Danimarka’da yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve şanlı bayrağımızı hedef alan alçak saldırıların 1 hafta ara ile tekrarlanması, saldırının failleri kadar Danimarka makamlarının da bu nefret suçuna ortak olduğunun göstergesi olmuştur. ‘İfade özgürlüğü’ adı altında bu eylemlere izin verilmesi ve faillerinin cezalandırılmaması kabul edilemez bir durumdur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyorum” dedi.