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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Ayasofya paylaşımı
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ, DANIŞTAY'IN AYASOFYA KARININ ARDINDAN SOSYAL MEDYA HESABI TWİTTERDEN "ELHAMDÜLİLLAH" PAYLAŞIMI YAPTI. ERBAŞ, AYRICA AYASOFYA'NIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.
Genel 10.07.2020, 17:05
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay’ın Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter’dan "Elhamdülillah" şeklinde paylaşım yaptı. Erbaş, ayrıca Ayasofya’nın fotoğrafını paylaştı.
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