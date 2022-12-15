Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yarın 90 bin camimizde hutbe konumuz çocuk"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yarın 90 bin camimizde hutbe konumuz çocuk. Özellikle birkaç gün öncesinden itibaren duyduğumuz, o hepimizi derinden yaralayan konuyla ilgili yarın 90 bin camimizde çok önemli bir hutbe okutuyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı"na katıldı. Programda konuşan Erbaş, yarınki cuma hutbesinin kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesi ile ilgili olacağını söyledi. Şiddetin asla bir zemine oturtulmaması gerektiğini söyleyen Ali Erbaş, “Bugün maalesef dünyanın her yerinde merhametten uzaklaşarak kadınlara şiddet uygulayan ahlak eğitiminden yoksun kimselerin varlığı hepimizi derinden üzmektedir. İnsanın en dokunulmaz değeri olan cana kastedenlerin, sorumsuz ve sabırsız davranarak hanımını, çocuğunu incitip rencide edenlerin varlığı vicdanları yaralamaktadır. Aslında bu da göstermektedir ki, cahiliye anlayışı sadece bir çağı değil, bir zihniyeti ve hayat tarzını ifade etmektedir. Bu noktada rahmet ve merhamet dininin, adalet ve irfan medeniyetinin mensupları olarak bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, çocuğu, büyüğü ile insanı değersizleştirmenin, aşağılamanın ve onlara şiddeti reva görmenin hiçbir akli, vicdani, dini yönü, dayanağı ve mazereti olamaz. Şiddetin beslendiği hiçbir referans; insani, ahlaki ve İslami olamaz. Bunu her yerde ve herkese anlatmak durumundayız. Bu gerçeği tüm akıllara benimsetmek, tüm yüreklere nakşetmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

"İnşallah yarın 90 bin camimizde hutbe konumuz çocuk"

Aile ve şiddet konularında birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Erbaş, “2022 yılı içerisinde aile içi şiddet, çalışma hayatı ve kadın, kadına yönelik şiddetle mücadele, İslam’a göre kadın hakları, çocuk hakları, çocuğun eğitim hakkı, küçük yaşta evlilik, kız çocuklarının eğitimi konularında seminer, konferans, panel ve benzeri türlerde 2 bin 765 faaliyet gerçekleştirilmiş. İnşallah yarın 90 bin camimizde hutbe konumuz çocuk. Rabbimizin kıymetli emaneti. Özellikle birkaç gün öncesinden itibaren duyduğumuz, o hepimizi derinden yaralayan konuyla ilgili yarın 90 bin camimizde çok önemli bir hutbe okutuyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Erbaş’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.