Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Varnalı Müslümanlarla bir araya geldi

Bulgaristan’daki temasları kapsamında Varna şehrine geçen ve Sesemez Camii’nde yatsı ezanını okuduktan sonra namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından camide bulunan Varnalı Müslümanlarla bir araya geldi.

Bulgaristan programı kapsamında Varna’ya geçen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sesemez Camii’nde yatsı ezanını okudu ve namazı kıldırdı ardından camide bulunan Varnalı Müslümanlara hitap etti. Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, ibadetlerin Müslümanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, “Allah Resulü Efendimizin (s.a.s.) ifadesiyle namaz dinin direğidir. Ayet-i kerimede Rabbimiz; ‘Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar.’ buyuruyor. Bu ayet-i kerimeyi her okuduğumuzda namazın Müslümanın hayatında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz” dedi.

“Kur’an-ı Kerim, insanları aydınlığa çıkarmak için gönderildi”

Peygamber Efendimize (s.a.s.) kadar gönderilen bütün Peygamberlerin İslam Peygamberi olduğunu ve gönderildikleri toplumlara ibadetleri tebliğ ettiğini belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Peygamber Efendimizin Peygamberliği evrenseldir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz Peygamber Efendimize şöyle buyuruyor; ‘Ey Nebi! Biz sana kitabı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.’ Demek ki Kur’an-ı Kerim, insanları karanlıklardan, batıldan, kötü şeylerden insanları uzaklaştırmak ve aydınlığa çıkarmak için indirilmiş.”

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in insanlar için bir rehber olduğunu dile getirerek, “Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye çalışacağız. Okumasını bilmeyenler öğrenmeye çalışacak. Öğrenenler anlamaya çalışacak ve netice itibariyle hayatımızı Kur’an-ı Kerim’e göre tanzim edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Müslümanlığın en önemli unsurlarından birisinin güzel ahlak olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Müslümanı tarif ederken şöyle buyurmaktadır; ‘Müslüman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir.’ Onun için gençlerimiz, çocuklarımız güvenilen iyi bir Müslüman olmaları için ebeveynler olarak hem ahlaki konularda dikkatli olacağız hem de ibadetlerimize önem vereceğiz. İbadetlerde zaten ahlaklı olalım diye emredilmiş” diye konuştu.

Kütüphanesinde tarihi Kur’an-ı Kerim’ler sergileniyor

Başkan Erbaş ayrıca, Sesemez Camii’nin içinde bulunan ve içerisinde tarihi Kur’an-ı Kerim’lerin de sergilendiği Şakir Zümrezade Kütüphanesini gezdi.