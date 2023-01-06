Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Suudi Arabistan’da

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine’de Umre Koordinasyon Ekip Başkanlığını ziyaret etti.

2023 yılı Hac organizasyonu ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gelen Başkan Erbaş, buradaki temasları kapsamında Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Koordinasyon Ekip Başkanlığını ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erbaş’a ziyaretinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı da eşlik etti.