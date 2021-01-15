Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suriye İslam Meclisi Başkanı Rufai’yle görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suriye İslam Meclisi Başkanı Usame Rufai’yle görüştü.

Suriye İslam Meclisi’nin Türkiye’de ve güvenli bölgelerdeki Suriyeliler için yaptıkları çalışmalarını önemli bulduklarını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, istişare ve işbirliği ile bu hizmetlerin daha da gelişeceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının hem Türkiye’deki hem de Cerablus, Azez, El-Bab, şimdi İdlip bölgelerinde Suriyeli mültecilere yönelik hizmetler yürüttüğünü belirten Başkan Erbaş, “Sırf muhacir kardeşlerimize yönelik hizmetli daha sağlıklı yürütmek için Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde Göç ve Manevi Hizmetler Daire Başkanlığı’nı kurduk. Türkiye’nin her yerinde muhacir kardeşlerimiz bulunduğu için, onların hizmetlerini daha rahat yürütebilmek için il ve ilçe müftülüklerimizde koordinatörlerimiz var” ifadelerini kaydetti.

Başkan Erbaş, dini eğitim ve dini yayınlar ile hayri hizmetler kapsamında yaptıkları çalışmaları aktararak, “20 adet kitabı Arapçaya tercüme ederek 330 bin adet ücretsiz olarak muhacir kardeşlerimize ulaştırmaya çalıştık. Özellikle çocukların ve kadınların Kur’an kurslarında eğitim görmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup bu konuda da yine muhacir kardeşlerimizin çocukları teşvik edilmektedir” ifadelerini kullandı.