Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” kapsamında geldiği Siirt’te Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde ilk olarak şeref defterini imzalayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erbaş, Siirt’in tarihi ve kültürel birikimiyle önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, “Diyanet hizmetleri, eğitim hizmetleri özellikle Kur’an kursları, camilerimizdeki cami dersleri açısından Siirt’te yaşayan vatandaşlarımızın manevi hayatlarına elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Derdimiz milli ve manevi değerlerimizi nasıl canlı tutabiliriz, gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi, değerlerimizi evrensel değerlere uygun nasıl yetiştirebiliriz? Onun gayreti içerisindeyiz. İşte burada bulunuşumuz da bu çalışmalara biraz destek vermek. Hafızlık icazet merasimlerine katılmak, şehirde, köyde, mezrada görev yapan bütün hocalarımızla bir araya gelmek, onları dinlemek, onlara tavsiyelerde bulunmak” dedi.

“Halka hizmet, Hakka hizmet düsturuyla çalışıyoruz”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşa daha iyi bir manevi hizmet verebilmek için “İl Buluşmaları” programlarını yaptıklarını kaydeden Başkan Erbaş, “Elhamdülillah ‘İl Buluşmaları’ programlarında bizi mutlu eden geri dönüşümler alıyoruz. Allah hepimizi samimiyetten ayırmasın. Heyecan, ihlas, samimiyet olduğu zaman ona göre amellerimizi Cenab-ı Hak yaratıyor. ‘Ameller niyetlere göredir’ hadis-i şerifinden hareketle bütün çalışan insanlarımız hangi konumda olursa olsun ‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ düsturu doğrultusunda gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Ziyarette Başkan Erbaş’a, Siirt İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu eşlik etti.