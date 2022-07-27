Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Nijer heyeti ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski Nijer Başbakanı Dr. Hamid Algabid ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski Nijer Başbakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatının eski Genel Sekreteri Dr. Hamid Algabid ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Erbaş, halen Nijer Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Hamid Algabid ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ziyaretin yeni kurmuş oldukları vakfın gelişmesine, hayırlı hizmetler yapmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” dedi.

Erbaş, vakıfların toplumların gelişmesinde ve insanlığa hizmette en önemli vasıtalardan birisi olduğuna vurgu yaparak, “İslam medeniyetinin kurucusu olan Peygamber Efendimiz aynı zamanda vakıf medeniyetinin de kurucusudur. Dolayısıyla mihrapta, minberde, kürsüde bir imam, müezzin, vaiz, müftü ne kadar peygamber varisi ise vakıf gönüllüleri, vakıf çalışanları, vakfın mütevellisinde, yönetiminde çalışan herkes esasında peygamber varisidir” diye konuştu.

Erbaş, iki ülkenin din eğitimi, din hizmetleri ve birçok alanda iş birliği yapmasının önemine dikkati çekti.

“Türkiye, vakıflar konusunda çok köklü bir geçmişe sahip”

Nijer Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Hamid Algabid ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş’a teşekkür etti. Algabid, “Türkiye, vakıflar konusunda çok köklü bir geçmişe sahip. Türkiye’nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz” dedi.

“Ayasofya’da okuduğunuz cuma hutbesiyle bizi duygulandırdınız”

Heyette yer alan Nijer Vakıflar Genel Müdürü Khadijah Diallo da çalışmaları konusunda Erbaş’a bilgiler vererek, “Oluşum aşamasındayız. Türkiye’den çok esinlendik. Çünkü Türkiye bu konuda çok büyük bir tecrübeye sahip” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yılın ardından okunan ilk hutbenin kendilerini duygulandırdığını aktaran Diallo, şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın karşısında oturmaktan dolayı çok duygulandığımı söylemek isterim. Bu, sizin bizi ikinci duygulandırışınız. İki sene önce de Ayasofya’da cuma hutbesinde okuduğunuz hutbeyle bizi duygulandırdınız. Ayasofya’nın cami statüsünü tekrar kazanması bizi çok duygulandırdı. Ve bunu kılıçla yaptınız. Bizi ayrıca duygulandırdı. Çok gurur duyuyoruz.”

Ziyarette Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.