Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Ne kadar faydalı işler yaparsanız o kadar çok hayırlı bir insan olursunuz”

107. Dönem Kaymakam adaylarına konferans veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ne kadar faydalı işler yaparsanız o kadar çok hayırlı bir insan olursunuz. Şimdiden işin başında buna niyet etmek lazım” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu’nda eğitimlerine devam eden kaymakam adaylarına konferans verdi. İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kaymakam adaylarına tarihten günümüze yürütülen din hizmetlerini ve Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını anlattı.

Erbaş, Diyanet teşkilatının Türkiye’nin tüm il, ilçe ve köylerinde görevlilerinin bulunduğunu ifade ederek, müftülüklerin kaymakamların en yakın çalışma grubu içerisinde yer aldığını söyledi. 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Başkanlık Merkez Teşkilatı’nın yeniden düzenlendiğini belirten Erbaş, “Bu kanunla Başkanlığın görevleri arasında inanç ve ibadetle konuları ile birlikte ahlak da zikredilmiş, ayrıca toplumu din konusunda aydınlatma görevi de eklenmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı’na bağlı hale geldiğini ifade eden Erbaş, “Misyonumuz, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, Dinin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini, din eğitimi yaptığımız Kur’an kursları, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve eğitim merkezlerini yönetmek” diye konuştu.

“Doğru dini bilgiyi insanımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz”

Erbaş, toplumu din konusunda aydınlatırken dinin iki temel kaynağı olan Kur’an ve sünnete dayalı sahih bilgiyi esas aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Müslümanların 14 asırlık dini tecrübesini göz önünde bulundururken modern hayatı ve insanlığın ortak birikimini göz ardı etmemek, en önemli ilkelerimizden birisidir. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde buyuruyor ki, ’Size iki şey bırakıyorum, ona sarıldığınız sürece sapıtmazsınız. Birincisi Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim, ikincisi ise Resulünün sünnetidir.’ Diyanet İşleri Başkanlığı ve ondan önceki müesseseler 14 asır bu ki temel dayanaktan hiçbir zaman uzaklaşamamış ve biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak buna azami derecede dikkat ediyoruz. Doğru dini bilgiyi bizim insanımıza, gençlerimize öğretmemiz gerekiyor. Doğru dini bilgi ile donatmazsak ya hurafe ile ya da şiddet karıştırılmış bir din anlayışı ile karşı karşıya kalıyor insanlık. Ve bu ikisinden de çok çekiyoruz. Şiddet karıştırılmış dini anlayışı önlemezseniz işte terör örgütü haline geliyor. İşte DEAŞ bunun en önemli örneğidir. FETÖ de bunun başka bir örneğidir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı olarak doğru dini bilgiyi insanımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz.”

Din konusunda mezhep, anlayış ve uygulama ayrımı yapmadan vatandaşlık esasına göre hizmet sunmaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Erbaş, “Sürekli bilgi üretmek, bilgiyi toplumla paylaşmak ve güncel dini sorunlar hakkında yerinde ve zamanında açıklama yapmak çok önem verdiğimiz hususlardan birisidir. Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu açıdan çok büyük bir görev ifa ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erbaş, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanlardır” hadis-i şerifini hatırlatarak kaymakam adaylarına şu tavsiyelerde bulundu:

“Ne kadar faydalı işler yaparsanız o kadar çok hayırlı bir insan olursunuz. Şimdiden işin başında buna niyet etmek lazım. “Rabbim işimi kolaylaştır zorlaştırma. Rabbim bu işte beni vazifelendirdin, bunu takdir ettin, hayırla tamamlamamı nasip eyle” bu dua mükemmel bir duadır. İnşallah işinizin başında hatta her gün işinize başlarken bu duayı yaparsanız Cenab-ı Hak işlerinizi kolaylaştırır ve gerek o günü gerekse bütün meslek hayatınızı hayırla tamamlamayı nasip eder. Onu Rabbimizden dilemek, istemek lazım.”

Başkan Erbaş, konuşmasını kaymakam adaylarına başarılar dileyerek tamamladı.