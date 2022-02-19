Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Lahor’da Pakistanlı alimlerle bir araya geldi

Pakistan’ın Lahor şehrinde Data Darbar külliyesinde Pakistanlı alimlere seslenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnsanlığın meselelerini hep beraber sahiplenmek ve daha iyi bir hayat ve gelecek için birlikte çözüm aramak zorundayız” dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lahor şehrinde Data Darbar külliyesinde Pencap Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Seyid Said Hassan ve Pakistanlı alimlerle bir araya geldi. Külliyeye gelişinde kalabalık bir Pakistanlı topluluk tarafından Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin selamını getirdiğini söyledi.

“Kurtuluş Savaşı’nda verdiğiniz destekler yüreklerimizde destanlaşmıştır”

Pakistan’ın, İslam ümmetinin medarıiftiharı bir ülke olduğunu belirten Erbaş, “Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişki herhangi iki devlet arasındaki ilişkinin çok ötesinde kardeşlik ve dostluğa dayanan bir ilişkidir. Kardeşliğimiz ortak tarihi, kültürel ve dini bağlarımızdan kaynaklanmaktadır. Bu kardeşlik bağı geçmişten günümüze hep güçlenerek devam etmiştir. Bilhassa Kurtuluş Savaşı’nda Pakistan halkının milletimize verdiği destekler yüreklerimizde destanlaşmıştır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve Pakistan’ın ortak inanç, tarih ve kültürün mensubu olduğunu aktaran Başkan Erbaş, “Bugün de inancımızdan aldığımız güç ve tarihimizden aldığımız ilham ile bize güzel çalışmalar yapacağımıza ve daha güzel bir geleceği beraberce inşa edeceğimize inanıyorum. Bu manada bütün insanlığın aydınlık geleceği, müşterek huzuru ve sorunların ortak akıl ve işbirliği içerisinde çözümüne dair çabaları ve bu manada gerçekleştirilen bu ve benzeri çalışmaları oldukça önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Yine önemle ifade etmeliyim ki bir soruna çözüm üretmek için öncelikle sorunun sebep ve değişkenlerinin doğru anlaşılması ve iyi tahlil edilmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erbaş, son iki asırlık süreçte dünyada yaşananların iyi analiz edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

“18’inci asırdan itibaren bilgi felsefesinde radikal tercihler yapılmış, varlığın aşkın boyutu adeta reddedilerek metafizik ötelenmiştir. Söz konusu süreçte böyle çıkan pozitivist anlayış, insanın varoluşsal meseleleri izah edemediği gibi ahlak, etik, estetik ve hukukla bütünleşen ortak insani değerleri de temellendirememiş ve nihayetinde yeryüzünü bireysel ve küresel buhranlara mahkum etmiştir. Diğer yandan her fırsatta hak ve adalet söylemi dillendirilmesine karşılık güçlü olmayı hak sebebi sayan bir tavır öne çıkmış, zayıf coğrafyaların güç merkezleri tarafından işgal edildiği ve iktidar mücadelesi alanına çevrildiği bir politika egemen olmuştur. İnsanlığın iyiliğe ve geleceğe dair ümitlerini de azaltmıştır.”

“Din istismarına engel olmak için ciddi çalışmalar yapmalıyız”

Erbaş, alimler ve önderlerin bütün insanları kucaklayacak bir adalet ve merhamet duygusunu kökleştirmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İnançların istismar edilmesini engellemek, özellikle din üzerinden terör ve anarşi oluşturulmasına engel olmak için ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Zira din hizmeti ve eğitimi, doğru bilgi ve yöntemle karşılanmadığında istismara açık hale gelmekte ve pek çok probleme, soruna neden olmaktadır” dedi.

Görüşmede Pakistan Din İşleri ve Uyum Bakanı Dr. Pir Nurul Hak Kadri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Mustafa Bülent Dadaş da eşlik etti.