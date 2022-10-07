Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur’anı öğrenip, anlayarak, yaşayarak hayatımızda rehber edinmeliyiz”

Sakarya’da düzenlenen Mevlit Kandili programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Allah Resulü efendimiz Rabb’imizin insanlar, Müslümanlar üzerindeki nimetini 23 yıl boyunca tamamlamasına vesile oldu. Sonra Arafat’ta bütün insanlığa veda hutbesini irat buyurdu. Veda Hutbesi İnsan Hakları beyannamesi olarak insanlık tarihinde kabul edebileceğimiz bir özelliğe sahip” dedi.

Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili, Sakarya’da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı programla idrak edildi. Adapazarı ilçesinde Şeyh Edebali Camii’nde gerçekleştirilen programa Erbaş’ın yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, salavatlar getirildi, dualar edildi. Programda konuşan Erbaş, Mevlit Kandili’nin önemine değinerek İslam peygamberi olan Hazreti Muhammed’in, Müslümanlara uyarıcılık vazifesini yaptığını aktardı. Erbaş, “Hazreti Peygamberimiz, insanlığa adaleti, ihsanı, akrabaya bakmayı, Kur’an-ı Kerim’de Allah neyi emrediyorsa onları yerine getirildiği takdirde Allah’ın rızasına kavuşulacağını müjdeledi ve uyarıcılık vazifesini yaptı. Peygamber efendimiz 23 yıl boyunca yorulmadan, yılmadan, usanmadan zulümlere karşı koyarak, kendisine ne kadar engel olmaya çalışan müşrik, münafık varsa onlarla mücadele ederek insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için mücadele etti” dedi.

“Veda Hutbesi İnsan Hakları beyannamesi olarak kabul edebileceğimiz bir özelliğe sahip”

İnsanların Kur’anı Kerim’i öğrenmeleri gerektiğini aktaran Erbaş, “Allah Resulü efendimiz, Rabb’imizin üzerimizdeki nimetini tamamlamasına vesile oldu. O nimet İslam’dır. Müslüman olmak bizim için en büyük nimettir. Allah Resulü efendimiz Rabb’imizin insanlar, Müslümanlar üzerindeki nimetini 23 yıl boyunca tamamlamasına vesile oldu. Sonra Arafat’ta bütün insanlığa veda hutbesini irat buyurdu. Veda Hutbesi İnsan Hakları beyannamesi olarak insanlık tarihinde kabul edebileceğimiz bir özelliğe sahip. Kabilecilik, ırkçılık zirve yapmıştı. Fakir zengin arasındaki uçurum artmış, herkes soyuyla övünür hale gelmişti. Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Rabb’imizin Kur’an-ı Kerim’i göndermiş olmasıdır. Peygamberimiz veda hutbesinde size iki şeyi emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Bunların birincisi Allah’ın kitabı, diğeri de Resulünün sünnetidir buyurdu. İşte bizler Kur’anı öğrenip, anlayarak, yaşayarak hayatımızda rehber edinmeliyiz” diye konuştu.

“Okuduklarımızın dinlediklerimizin bizi değiştirmesi lazım”

Mevlit Kandili’nin öneminden söz eden Erbaş, “O zaman bugünü bir iman tazeleme ve Peygamber efendimizin bütün insanlığa kazandırdığı ilkeleri yeniden hatırlama anlamında değerlendirmemiz lazım. Sadece camilerde Kur’an-ı Kerim, mevlit okuyup dağılınca eskisi olacaksak bir anlamı yok. Okuduklarımızın dinlediklerimizin bizi değiştirmesi lazım, efendimiz, ’iki günü eşit olan bizden değildir’ buyuruyor. Bu, ne güzel bir ilkedir. İyilikler ibadetler konusunda bugün düne göre daha iyi olacağız. Geceniz mübarek olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondu dua etti. Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaatin kandilini tebrik ederken camiden çıkan vatandaşa kavurma, pilav ve helva ikram edildi.