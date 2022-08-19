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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova’daki tek Türk belediyesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova’daki tek Türk belediyesi olan Mamuşa’ya ziyarette bulundu.

Genel 19.08.2022, 22:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova’daki tek Türk belediyesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova’daki tek Türk belediyesi olan Mamuşa’ya ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kosova’daki temaslarını sürdürüyor. Kosova’daki tek Türk belediyesi olan Mamuşa’yı ziyaret eden Başkan Erbaş, Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç ile bir araya geldi. Belediye binası önünde Mamuşalılarla sohbet eden Başkan Erbaş, Mamuşa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mamuşalılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve tüm Türkiye’nin selamlarını iletti. Başkan Erbaş ayrıca buradaki bir düğün merasimine de katıldı.

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