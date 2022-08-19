Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kosova’da

Diyanet İşleri Başkanı Pof. Dr. Ali Erbaş, Kosova’da Kosova İslam Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda kadın din görevlileri ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Pof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova’ya geldi. Erbaş’ı Priştine Adem Yaşari Uluslararası Havalimanı’nda Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile heyeti karşıladı. Erbaş, eşi Seher Erbaş ve beraberindeki heyetle karşılamanın ardından Kosova İslam Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda kadın din görevlileri ile bir araya geldi. Erbaş, burada yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kosova İslam Birliği Başkanlığı arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini vurguladı. Kosova İslam Birliği Başkanlığının yapmış olduğu çalışmaların memnuniyet verici olduğunu kaydeden Erbaş, Terneva’yı tebrik etti.

Kosova İslam Birliği Başkanı Terneva ise din hizmetleri alanında Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen iş birliğinin öneminin altını çizerek, Priştine’deki Merkez Camii’nin inşası için yaptığı yardımlardan dolayı Erbaş’a teşekkür etti. Terneva ayrıca, Türkiye’nin Kosova halkı için yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Priştine Merkez Camii inşaatını inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Priştine Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak ile birlikte Kosova İslam Birliği Başkanlığına geçti. Erbaş, Kosova’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kosova İslam Birliği arasındaki din hizmetleri ve eğitimi noktasında yürütülen projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kosova İslam Birliği Başkanı Terneva, yürütülen din hizmetleri ve din eğitimi hakkında Erbaş’a bilgi verdi. Erbaş, görüşmenin ardından Terneva ve beraberindeki heyetle Kosova’da yapımı devam eden Priştine Merkez Camii ve Külliyesi’ni ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanlara kolaylıklar diledi. Erbaş ayrıca, Prizen’deki tarihi Sinan Paşa Camii’nde düzenlenen hafızlık icazet merasimine katıldı.