Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.