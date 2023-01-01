Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da VEFADER’in 17. Geleneksel 1 Ocak Buluşması’na katıldı

İlim Yayma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER) iş birliğinde İlim Yayma Ailesi 17. Geleneksel 1 Ocak Buluşması gerçekleştirildi. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve davetliler katıldı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez Kampüsü’nde düzenlenen programda konuşan, Başkan Erbaş, “vefa” ve “isar” kelimelerinin telaffuz edildiğinde insanların içini ısıttığını belirtti. Erbaş, “Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve muttakiler için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar muttakiler bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever” ayet-i kerimesine vurgu yaparak, “Varlıkta da kolay olmasa da verilebilir, çünkü varlık içerisinde olduğu halde veremeyenler var. Bu da nasip meselesidir. İşte o isar kardeşini kendisine tercih etmiştir” dedi.

İslam’ın kapitalizmden ayrıldığı noktalardan birisinin de “isar” olduğunu belirten Başkan Erbaş, “İslam der ki; ‘kardeşimin yaşayabilmesi için benim fedakarlık etmem lazım.’ Kapitalizm de der ki; ‘benim daha iyi yaşayabilmem için senin yok olman lazım.’ Farka bakar mısınız? İslam ile İslam dışı sistemler arasındaki en bariz fark isardır” ifadelerini kullandı.

Erbaş, infak konusuna da değinerek, “Kur’an-ı Kerim’de 255 kadar ayette infaktan bahsedilir. Müslümanın en önemli vasıflarından birisi de infak etmesidir. Kur’an’da bu kadar çok bahsedildiğine göre bizim infaka ve infak yoluyla sahip olmamız gereken isara mutlaka önem vermemiz lazım” şeklinde konuştu.

Şentop: “İnsanlık tarihinin büyük değişim ve dönüşüm dönemlerinin birinden geçiyoruz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise dünyanın çok büyük bir değişimin içerisinde olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlık tarihinin büyük değişim ve dönüşüm dönemlerinin birinden geçiyoruz. Şüphesiz insanlık sürekli değişim içerisinde ama bu büyük dönüşüm dediğimiz şeyler esasen paradigmalardaki değişimleri ifade ediyor. Temel olarak hukuk, iktisat ve siyaset alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası düzeydeki büyük değişiklikleri, felsefe paradigma değişikliklerini bir arada gördüğümüz zaman büyük bir tarihi değişikliklerden söz edebiliriz.”

Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bolat da birer teşekkür konuşması yaptı.