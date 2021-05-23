Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslamofobi, İslam’ı ve Müslümanları bir korku ve tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan karanlık bir projedir. Bir insanlık suçudur. Akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı açıklamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA’nın Ankara’da birlikte düzenleyeceği sempozyumun önemine dikkat çekerek, “İslamofobi, İslam’ı ve Müslümanları bir korku ve tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan karanlık bir projedir. Bir insanlık suçudur. Akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır” dedi.

Erbaş, dünyadaki tüm Müslümanların İslamofobi endüstrisinin kirli yüzünü ifşa etmek ve İslam’ın rahmet ilkelerini insanlığın her bir ferdine ulaştırmak için çalışması gerektiğini vurgulayarak, “Bu amaçlar doğrultusunda organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın da yer aldığı 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.