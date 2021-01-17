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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam’ı hedef alan Yunan Başpiskoposunu kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunan Başpiskoposu İeronimos’un geçtiğimiz günlerde İslam’ı ve Müslümanları hedef alan iftiralarla dolu demecini şiddetle kınadığını ifade etti. Erbaş, "Söz konusu açıklama, toplumu kışkırtarak, insanları yüce dinimiz İslam’a karşı kin, düşmanlık ve şiddete sevk etmektedir" dedi.

Genel 17.01.2021, 16:35
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam’ı hedef alan Yunan Başpiskoposunu kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunan Başpiskoposu İeronimos’un geçtiğimiz günlerde İslam’ı ve Müslümanları hedef alan iftiralarla dolu demecini şiddetle kınadığını ifade etti. Erbaş, "Söz konusu açıklama, toplumu kışkırtarak, insanları yüce dinimiz İslam’a karşı kin, düşmanlık ve şiddete sevk etmektedir" dedi.

Erbaş, Yunan Başpiskoposu İeronimos’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İslam’ı ve Müslümanları hedef alan iftiralarla dolu mesnetsiz ifadelerini şiddetle kınadığını belirtti. Söz konusu açıklamanın, toplumu kışkırtarak insanları İslam’a karşı kin, düşmanlık ve şiddete sevk ettiğini kaydetti.

“Barış içerisinde insanlık ortak paydasında birlikte yaşamayı teşvik eden bir söylem üretmesi gerek”

Hıristiyan dünyasının İeronimos’un hastalıklı bakış açısına karşı gelmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Erbaş, "Bir dinin temsilcisi olanların, insanları barış, birlikte yaşama ve hoşgörü içeren mesajlarla dünya insanlarını kavga ve çatışmadan uzak, barış içerisinde insanlık ortak paydasında birlikte yaşamayı teşvik eden bir söylem üretmesi gerekirken, üstlendiği misyona yakışmayan açıklamalarda bulunmasının çok talihsiz ve kabul edilemez olduğunu ayrıca Hristiyan dünyasının bu hastalıklı bakış açısına karşı gelmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum" dedi.

“Din adamlarının en önemli vazifesi bir arada yaşama kültürüne katkı sağlamak olmalıdır”

Müslümanları ötekileştirmeyi hedefleyen bu tarz söylemlerin, ırkçı bakış açısını beslemekte ve ibadethanelere saldırılar olarak dönüşmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, "Barış ve huzurun hâkim kılınması için gayret sarf etmesi gereken din adamlarının en önemli vazifesi bir arada yaşama kültürüne katkı sağlamak olmalıdır. İnsanlık tarihinde diğerini ötekileştirmeyen davranış, söylem ve tutumlar her zaman değerli olarak kalacak, inananların sağduyusu bu tür söylemlere karşı her zaman galip gelecektir. İnsanlığa barış, huzur, esenlik, merhamet, şefkat, adalet ve fazilet aşılamanın yolu çatışmak değil, birlikte yaşama ahlakını yeniden yaşanır hale getirmekten geçmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Medeniyeti’nin her zaman farklı dinlerden, kültürlerden insanları asırlar boyunca bir arada yaşamasına imkan vermiş ve herkese inancına göre yaşama hakkını sağlamış büyük bir medeniyet olduğunu hatırlattı. Erbaş, İslam dininin, insanlığın ahlak, merhamet, adalet, barış ve esenlik gibi ulvi değerlerde buluşmasını amaç edinen bir barış dini olduğunu vurguladı.
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