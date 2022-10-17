Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İmam hatip nesliyle iftihar ediyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan Başarılı Örnekler Sergisi’nde dereceye giren projeler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla düzenlenen törende ödüllendirildi. MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilen törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada Amasra’da maden ocağında 14 Ekim’de meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 41 maden işçisine Allah’tan rahmet diledi. İmam hatip okullarının 71’inci yıl dönümünü kutladığını belirten Erbaş, “İmam hatip neslinin 1951 yılından itibaren 71’inci yıl dönümü. Farklı zamanlarda farklı badireler yaşanarak bugünlere geldik. Çok büyük başarılar kazandığımız yıllar oldu. Sıkıntılı zamanlarımız oldu ama bugün hakikaten altın yıllarımızı yaşıyoruz. 150 bin hocamızın tamamı imam hatip mezunu. Böyle bir kurum yok Türkiye’de. Bizim sorumluluğumuz çok büyük. İmam hatip öğretmenlerimizin sorumluluğu çok büyük” diye konuştu.

“Manevi kalkınmayı maddi kalkınmaya eşdeğer olarak geliştirmemiz lazım”

Tüm okullarda ahlaklı bir nesil yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, “Ben buradan imam hatip öğretmenlerimize seslenmek istiyorum. Öğrencilerimizi çok iyi yetiştirelim. İlahiyatçı öğretmenlerimize seslenmek istiyorum. Bizim en önemli hedefimiz maddi ve manevi kalkınmadır. Maddi noktada Türkiye hızla ilerliyor. Manevi kalkınmayı maddi kalkınmaya eşdeğer olarak geliştirmemiz lazım. Ahlaklı, inançlı, dürüst bir nesil. Bunu sadece imam hatiplerde değil bütün okullarda, bütün öğrencilerimizle yapmamız gerekiyor” dedi.

Din dışı ilim olmadığını belirten Erbaş, imam hatip okullarındaki derslerin esasında dini dersler olduğuna dikkati çekti.

“İmam hatip nesliyle iftihar ediyoruz”

Erbaş, şöyle devam etti:

“İmam hatip nesliyle iftihar ediyoruz. İnşallah bu alanda en başarı dönemlerimizi devam ettireceğiz. Bu programları en güzel şekilde uygulayacağız ama bizim için sorumluluğumuz çok büyük. Yolda yürürken bile gözetim altındayız. O imam hatiplilik ismine yakışmayan hal ve hareketler içerisinde bulunmamak için elimizden gelen gayreti gösterelim. Hazreti Muhammed’in varisleri olarak o nasıl en güzel örnek olduysa biz de toplumumuza en güzel örnek olan imam hatipliler olarak hem hayatımızı devam ettirmeye, eğitimimizi tamamlamaya gayret edelim.”

Tören çerçevesinde İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi de açıldı.