banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Çökertilen jigolo çetesi günlük 1 milyon lira ciro yapmış...
Çökertilen jigolo çetesi günlük 1 milyon lira ciro yapmış...
Fatih Terim’den derbi sırasında edilen suç duyurusu
Fatih Terim’den derbi sırasında edilen suç duyurusu
Devlet Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Devlet Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İbadethanelere yönelik saldırıların önlenmesi için her türlü gayret gösterilmeli”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer Landrut’u kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batı’da camilere yapılan saldırıları hatırlatarak, “Hangi inancın ibadethanesi olursa olsun bu saldırıların mutlaka önlenmesi için her türlü gayretin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi

Genel 10.02.2021, 14:29 10.02.2021, 14:44
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İbadethanelere yönelik saldırıların önlenmesi için her türlü gayret gösterilmeli”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer Landrut’u kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batı’da camilere yapılan saldırıları hatırlatarak, “Hangi inancın ibadethanesi olursa olsun bu saldırıların mutlaka önlenmesi için her türlü gayretin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer Landrut’u kabul etti. Erbaş, Landrut’un önemli bir görevde olduğunu ifade ederek, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Avrupa Birliği ülkelerinde 40 yıldır çeşitli alanlarda iş birliğimiz devam etmektedir. Bu açıdan sizinle görüşmemiz çalışmalarımızın niteliği açısından inşallah daha güzel gelişmelere vesile olacaktır” dedi.

İnsanların birlikte barış içerisinde yaşamasının önemine işaret eden Erbaş, “Hem medeniyetimizden gelen birikimle hem de inancımızın gereği olarak biliyoruz ki birlikte her zaman hayır, ayrılıkta da her zaman kötülük vardır” ifadelerini kullandı.

Erbaş, bütün inançların kendi öğretilerinde insanlara birliği ve beraberliği tavsiye ettiğini dile getirerek, insanların kendi inançlarındaki bu mesajlara uydukları takdirde dünyada barışın sağlanacağını ve düşmanlığın ortadan kalkacağını söyledi.

“İnsanların barış içerisinde yaşaması için bütün gücümüzle çalışıyoruz”

İslam’da bir kişiyi öldürmenin bütün insanlığı öldürmek, bir kişiyi kurtarmanın da bütün insanlığı kurtarmak gibi görüldüğünü belirten Erbaş, “Biz adı da barış olan İslam’ın mensupları olarak her zaman hem yaşadığımız yerlerde hem de dünyanın her yerinde insanların barış içerisinde yaşaması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve yurt dışına gönderdiğimiz hocalarımıza burada eğitim veriyoruz. Onlara diyoruz ki Peygamberimizin tanımıyla, ’Müslüman elinden ve dilinden emniyette olunan, güvende olunan kimsedir.’ Yani diğer insanların elinden ve dilinden emniyette olduğu kimsedir. Bunu hem kendileri yaşamaları hem de bulundukları yerde bu düşünceyi gerçekleştirmeleri için uzunca bir eğitim veriyoruz. İnancı, ırkı, mezhebi, düşüncesi ne olursa olsun birlikte yaşama tecrübesinin tarihten gelen o birikimle birlikte en güzel örneğini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Tarihen sabittir ki bu felsefe öne çıkarıldığında dünya huzur içerisinde olmuştur. Farklılıkların zenginlik olarak sayılması felsefesi ihmal edildiği her çağda dünya huzursuzluk içerisine sürüklenmiştir” şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İslam adını kullanarak ortaya çıkan terör yapılanmalarıyla da mücadele ettiklerinin altını çizen Erbaş, yeryüzünde kaosun, savaşların, terör olaylarının artmasını isteyenlere, bunun için gayret gösterenlere engel olunması gerektiğini kaydetti. Erbaş, Avrupa’da yaşayan Müslümanların inanç ve ibadet özgürlüğüne dair ihtiyaçlarının olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“İnsanların çok önemli beş hakkı vardır. Biz nerede yaşıyorsa yaşasın bu beş hakkının korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar; inanç, can, mal, nesil ve akıl. Bizim inancımızın en önemli yanlarından birisi insanların bu özgürlüklerini korumaktır. Bu beş özgürlüğüne zarar verecek şeylerini de önlemek gerekiyor. Bütün insanlar, inançları, ırkları ne olursa olsun el birliği ile yaşadığımız yerlerde insanların bu haklarını muhafaza etmek, barışa gidecek yolları kolaylaştırır diye düşünüyoruz. Bu noktada tabii ibadethaneler çok önemli, özellikle Batı’da Müslümanların ibadethanelerine zaman zaman saldırılar oluyor. Hangi inancın ibadethanesi olursa olsun bu saldırıların mutlaka önlenmesi, hiç olmaması için her türlü gayretin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların bu çok önemli haklarını mutlaka korumamız lazım.”

Landrut: “Hep birlikte her türlü ayrımcılığa, nefret söylemine karşı mücadele etmeliyiz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş’a teşekkür etti. Landrut, insan hakları, din, inanç ve inanmama özgürlüğü gibi alanların Avrupa Birliği’ni oluşturan temel değerlerin bir parçası olduğunu ifade ederek, “Hep birlikte her türlü ayrımcılığa, nefret söylemine karşı mücadele etmeliyiz. Tarihe baktığımızda farklı dinler, ırklar arasında görüş ve fikir alışverişinin faydalı olduğunu görüyoruz. Ama tartışma, kavgalar, nefret kimseye olumlu bir şey getirmemiştir” dedi.

Erbaş, görüşmenin sonunda Landrut’a Hz. Peygamberin toplumsal hayatın farklı yönlerine temas eden sözlerinden oluşan ve başta İngilizce, Almanca, Fransızca olmak üzere 10 farklı dile çevrilerek hazırlanan “Kırk Hadis” kitabını hediye etti. Kabulde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da hazır bulundu.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16