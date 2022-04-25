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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda’da cami açılışı yaptı

Hollanda’nın Den Bosch kentinde yapımı tamamlanan Den Bosch Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Orhan Gazi Camii’nin resmi açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla yapıldı.

Genel 25.04.2022, 22:29
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda’da cami açılışı yaptı

Hollanda’nın Den Bosch kentinde yapımı tamamlanan Den Bosch Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Orhan Gazi Camii’nin resmi açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda’nın Den Bosch kentinde yapımı tamamlanan Den Bosch Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Orhan Gazi Camii’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, camilerin birlik ve beraberliğin en önemli vasıtalarından birisi olduğunu söyledi. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) Medine’ye hicret ettikten sonra ilk olarak Mescid-i Nebevi’yi inşa ettiğini hatırlatan Erbaş, “Demek ki bir İslam şehrinin medeni bir şehir olmasının temeli camiye dayanıyor. Peki cami olarak sadece namaz kılalım, ibadetimizi yapalım ondan sonra kapısını kapatalım gidelim dedi mi? Peygamber Efendimiz demedi, ne yaptı? Mescid-i Nebevi’nin içerisine mektep inşa etti. Bugün bakıyorum da Orhan Gazi Camii Külliyesi ile bu bölgenin insanlarına, kardeşlerimize adeta 24 saat hizmet ediyor. İşte bu esasında Peygamber Efendimizden gelen Mescid-i Nebevi’nin bir şubesi olma özelliğini taşıyor” dedi.

“Ezan ve Kur’an-ı Kerim insanın ruhunu besler”

Erbaş, ezanın, Kur’an-ı Kerim’in ve camideki çocuk seslerinin insanların ruhunu beslediğini işaret ederek, “Çocuk sesleri ile camide kılınan namaz hiç çocuk sesi olmadan kılınan namazdan daha hayırlıdır. Ancak tabii aşırıya da gitmemek lazım. Çocuklarımız gelsin aralarımıza alalım ve namaz kılmasını öğrensinler, bazen camide oyun oynasınlar” diye konuştu.

“Vakıf kültürü en önemli müesseselerden birisidir”

İslam medeniyetindeki vakıf kültürünün öneminden de bahseden Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Vakıf kültürü, Müslümanların birbiriyle yardımlaşmasını sağlamak için birliği, beraberliği muhafaza etmek için kurduğu en önemli müesseselerden birisidir ve dünyada ilk vakıf Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizdir. Ben hocalarımıza zaman zaman konuşma yaparken diyorum ki; ‘Biz peygamber varisiyiz. Peygamber varisleri Peygamber Efendimizin (s.a.s.) yapmış olduğu faaliyetleri devam ettirmek durumunda onun varisidir. Peygamber Efendimiz Kur’an-ı Kerim’i getirdi bize emanet etti. Bundan sonra Kur’an-ı Kerim’i bütün insanlığa tanıtmak bizim işimiz. Peygamber Efendimiz Sünnet-i Seniyye’sini bize emanet bıraktı, ibadetleri anlatmayı bize emanet bıraktı. Biz o açıdan Peygamber Efendimizin varisiyiz ama vakıf gönüllüleri de aynı zamanda Peygamber Efendimizin varisleridir. Çünkü bizim medeniyetimiz vakıf medeniyetidir.”

Erbaş’ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek caminin açılışı gerçekleştirildi. Camide öğle namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada gurbetçi vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Allah’ın insanları eşref-i mahlukat olarak yarattığını belirten Erbaş, “Rabbimiz buyuruyor ki; ’Biz insanı en güzel bir surette yarattık. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.’ Bu iki ayetin arasında bir parantez açmamız gerekirse insanoğlu en güzel surette yaratılmışlığını ne ile muhafaza eder? Allah’ın emirlerine riayet ederek, yasaklarından kaçınarak onları muhafaza eder. Namaz, oruç, zekat, hac bunun içindir” diye konuştu.

“Ramazan insanların kurtuluşuna vesiledir”

Erbaş, Ramazan ayının insanların kurtuluşuna vesile olduğunu ifade ederek, “Ramazan ayı namazıyla, orucuyla, teravihiyle, iftarıyla, sahuruyla, hayır hasenatıyla, zekatıyla, yardımlaşılmasıyla ne muhteşem bir aydır. Onun için 11 ayın sultanı diyoruz. Medeniyetimizde, geleneğimizde 11 ayın sultanıdır. Başka bir ayda bu güzellikleri yaşamamız mümkün değil” dedi.

Açılışa Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Türkiye Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç da katıldı. Erbaş, namaz sonrası camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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