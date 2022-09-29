Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Halkımızın Kur’an-ı Kerim’i okumasına ve öğrenmesine rehberlik etmekteyiz”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an-ı Kerim okunması ve öğrenilmesi hususunda başkanlık olarak en güzel hizmeti vermenin çabasında olduklarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya’da düzenlenen Türkiye 8. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın açılış törenine katıldı. Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1990 yılından beri ülkede ve İslam coğrafyasında Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi ve güzel okunmasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ‘Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları’ düzenlediğini aktararak, “İslam ülkeleri arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek gibi yüce bir amaca da hizmet eden bu güzel faaliyeti çok kıymetli bulduğumu özellikle belirtmek isterim. Bugün söz konusu yarışmaların 8.’si için bir araya geldik. Bunun sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri bir kez daha Kur’an’ın rahmet ve bereket ikliminde buluşturan Allah’a hamdolsun” dedi.

“Son 3-4 asırdır İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir”

Erbaş, “Üzülerek belirtmek isterim ki son 3-4 asırdır İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir. Bir zamanlar Kur’an-ı Kerim’in ve medeniyetimizin dünyaya ışık saçan şehirlerinden bugün ateşler ve feryatlar yükselmektedir. Gönül coğrafyamızda şiddet, terör, nefret, ırkçılık körüklenmekte, topraklar işgal edilmekte, insanlar korkuya ve ümitsizliğe mahkum edilmektedir. Esasen sadece İslam coğrafyasında değil, dünyanın birçok yerinde krizler yaşanmakta, maddi ve manevi huzursuzluklar gittikçe artmakta, aile, akrabalık, komşuluk, dostluk gibi en güçlü bağlar zayıflamaktadır. Bugün söz konusu bu olumsuz tabloyu değiştirmenin, medeniyetimize ve insanlığa umut olmanın yolu, tıpkı asrısaadette olduğu gibi Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılmasından ve hayata doğru aktarılmasından geçmektedir. Kur’an’a iman eden ve onun yolunu takip eden Müslümanlar olarak geçmişte olduğu gibi bugün de ilim ve irfan anlayışımızla, gayret ve hizmet şuurumuzla, ahlak ve faziletimizle, adalet ve merhametimizle çağa rehberlik edecek öncü Müslümanlar olmalıyız. Kur’an’ı güzel sesiyle insanlara ulaştıran hafızlar olarak, onun hakikatlerini insanlığa tebyin eden alimler olarak, onun mesajlarını gönüllere yerleştirmek isteyen arifler olarak buna mecburuz. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki içinde yaşadığımız çağ imajın, reklamın ve görselliğin öncelendiği bir çağdır. Böylesi bir ortamda temsil her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir. Kur’an’ı okurken, onu anlatırken ve yaşarken tek gayemiz Allah’ın rızası olmalıdır. Kur’an ancak ihlasla okunduğunda, samimiyetle anlatıldığında, ihsan bilinci ile yaşandığında zihinlere, yüreklere ve hayatlara rahmetini ihsan eder” ifadelerini kullandı.

“Başkanlığımızın en temel vazifelerinden birisi de milletimize Kur’an’ı ve İslam’ı en doğru bilgi ile anlatmaktır”

Kur’an-ı Kerim’in okunması ve öğrenilmesi hususunda başkanlık olarak millete en güzel hizmeti vermenin çabasında olduklarının altını çizen Erbaş, “Halkımızın kitabımızı okuma ve öğrenmelerine rehberlik etmekteyiz. Bunu 7’den 70’e, kadınından erkeğine ve gencine varıncaya kadar her bir kişiyi ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapmaktayız. Başkanlığımızın en temel vazifelerinden birisi de milletimize Kur’an-ı Kerim’i ve İslam’ı en doğru bilgi ile anlatmaktır. Görsel ve yazılı medya vasıtalarımızla, camilerimizin minber ve mihraplarıyla halkımızı en doğru bilgi ile buluşturmanın gayreti içindeyiz. Bugün milletimizin, inancımızla ilgili meselelerde başkanlığımızı takip etmesi, onun bilgi ve görüşlerine itibar etmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Bize gösterdikleri bu teveccühten dolayı aziz milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Kur’an-ı Kerim bir hayat kitabıdır ve yaşanmak için gelmiştir. Onu yaşamak ise emir ve yasaklarına itina göstermek, helal ve haramlarına riayet etmek, öğüt ve tavsiyelerine kulak vermekle mümkündür. İşte o zaman Kur’an-ı Kerim bizim zihinlerimizi aydınlatan, kalbimizi nurlandıran, evimizi bereketlendiren, hayatımıza yön veren bir kitap olur. Bugünün bunalımlar yaşayan, türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına Kur’an’ın hayat veren ilkelerini ulaştırmak bizim en ulvi kulluk görevimizdir. Onun adalet, merhamet ve güzel ahlak anlayışını önce temsil etmek sonra insanlıkla buluşturmak bizlerin omuzlarındadır. Rabbimiz bizleri kitabını en güzel şekilde okuyan, anlayan, yaşayan ve hayatla buluşturan salih kullarından eylesin. Uzaktan-yakından gelen tüm hafızlarımıza ve yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Ben, yüce kitabımız Kur’an’a hizmet etme yolunda yarışanların kaybedeni asla olmaz diyorum” diye konuştu.

Açılış törenine Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İl Müftüsü Ali Öge, hafızlar, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.