Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hafızlık yeryüzünde bir kula nasip olacak en büyük nimetlerden biri"

Edirne Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Erbaş, hafızlığın yeryüzünde bir kula nasip olacak en büyük nimetlerden biri olduğunu ve hafızlar sayesinde Kur’an-ı Kerim’in kıyamete kadar korunmuş bir kitap olarak devam edeceğini söyledi.

Edirne İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 48 öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınav sonucu hafızlık belgesi almaya hak kazandı. Selimiye Camii’nde düzenlenen hafızlık icazet merasimine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Hafızlar sayesinde Kur’an-ı Kerim’in kıyamete kadar korunmuş bir kitap olarak devam edeceğini söyleyen Erbaş, Kur’an’ın korunmasının birkaç yolundan birisinin de ezber olduğunu vurguladı. Hafızların Kur’an’ı koruyan kişiler olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bunun en büyük lütuf olduğunu anlattı. Hafızlığın yeryüzünde bir kula nasip olacak en büyük nimetlerden biri olduğunun altının çizen Erbaş, hafızlığın yeryüzünde insanoğluna verilen her türlü unvandan daha büyük bir unvan olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından öğrencilere icazet belgeleri ile birlikte altın hediye edildi.