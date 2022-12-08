Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Hadislerle İslam” adlı eserin Rusça çevirisini tanıttı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rusya’da katıldığı 18. Uluslararası Müslüman Forumu’nda “Hadislerle İslam” isimli eserin Rusça’ya tercümesini tanıtarak, “Başkanlığımız ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi arasında imzalanan protokol çerçevesinde ciddi bir çalışmayla Rusça’ya tercümeyi nihayete erdirdik” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rusya’da katıldığı 18. Uluslararası Müslüman Forumu’nda “Hadislerle İslam” isimli eserin Rusça çevirisini tanıttı. Hadis ve sünnetin Müslümanların temel kaynaklarından olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu eserimizde sevgili Peygamberimizin çağlar üstü örnekliğini sade ve anlaşılır bir dille günümüz insanına ulaştırmayı amaçladık” dedi. Mukaddime, giriş ve sekiz ana bölümden oluşan külliyatın, muhtelif konularla ilgili hadislerin alt alta sıralandığı bir derleme değil, konu merkezli bir eser olduğunu anlatan Başkan Erbaş, “Bugün tanıtımını yaptığımız Hadislerle İslam isimli eser çok ciddi bir emeğin ürünüdür. Başkanlığımız ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi arasında imzalanan protokol çerçevesinde ciddi bir çalışmayla Rusça’ya tercümeyi nihayete erdirdik elhamdülillah” diye konuştu.

“Rusça konuşulan tüm bölge ülkelerinde önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum”

Eserde iki kurumun logosunu kullanarak basımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Erbaş, ayrıca İslamiyet’in bu topraklarda kabulünün 1100. yılına ithafen Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi tarafından hazırlanan logoyu da eserde kullandıklarını aktardı. Eserin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Erbaş, “Eserin yalnızca Rusya Federasyonu’nda yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için değil, Rusça konuşulan tüm bölge ülkelerinde önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum. Hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erbaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu 7 ciltlik Hadislerle İslam kitabı Türkiye İslami ilimler fakültelerinde 86 hadis profesörü tarafından 10 yıl çalışma sonucu büyük bir emeğin sonucudur. 86 hadis profesörünün ilk sayfalarda kısa kısa özgeçmişleri de yer almaktadır. Türkiye’de 2012 yılında ilk baskısı yapılmıştı. Elhamdülillah bugün Rusçasının da bu şekilde basılmış olması inşallah büyük hayırlar, bereketler getirecektir. İngilizcesi de çalışılıyor. İngilizce olarak da bütün İngilizce okuyan Müslümanlara da takdim edilecek inşallah.”

Programa, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ve çok sayıda ülkeden Müslüman temsilciler katıldı.