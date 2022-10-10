Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa Sarcelles Selimiye Camii’nde gurbetçilerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa’da Sarcelles Selimiye Camii’nde gurbetçilerle bir araya geldi. Erbaş yaptığı konuşmada, "Peygamber Efendimiz, insanlık için en güzel örnektir" dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası programına katılmak için Fransa’ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sarcelles Selimiye Camii’nde gurbetçilerle bir araya geldi. Burada yatsı ezanını okuyan ve namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra cemaate hitap etti. Başkan Erbaş, cemaatin Mevlid-i Nebi’sini tebrik ederek, “Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyayı teşriflerinin 1451. yıl dönümü. Cenab-ı Hak, hepimizi Peygamber Efendimize layık ümmet eylesin inşallah. Onun yolundan gitmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin. Rabbimiz onun için şöyle buyuruyor, Muhakkak sizin için Allah’ın Resulünde en güzel örneklik vardır. Hangi konuda bir örneklik istiyorsak Efendimiz aleyhissalatü vesselama bakacağız. İyi bir baba mı olmak istiyoruz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam’a bakacağız. İyi bir anne mi olmak istiyoruz, Peygamber Efendimizin tavsiyelerine bakacağız. İyi bir kardeş mi olmak istiyoruz, ona bakacağız. İyi bir lider, iyi bir başkan, iyi bir komşu, iyi bir akraba, iyi bir evlat mı olmak istiyoruz, ona bakacağız. Bütün dünya, Efendimiz aleyhissalatü vesselam’ın alemlere rahmet olarak gönderilişinden istifade edecek. Onun yeryüzüne getirmiş olduğu Kur’an-ı Kerim’den 1400 küsur senedir dünya istifade ediyor. Bu istifade, kıyamete kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

“İslam, en büyük nimettir”

Yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olan İslam’ın, bir denge dini olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, “Yeryüzünde insanlar arasında dengesizlikler olmasın, bunu önlesin diye Hazreti Âdem’den Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimize kadar bütün peygamberler işte o denge dini İslam’ı tebliğ etmek için görevlendirilmişlerdir. En büyük nimet olduğunu nereden öğreniyoruz? Maide Suresi’nin üçüncü ayet-i kerimesinden öğreniyoruz. ‘Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. Size din olarak İslam’ı seçtim.’ Demek ki, İslam bize verilen en büyük nimet. Bize sorsalar senin için en büyük nimet nedir diye, cevabımız ‘Müslüman olmuş olmaktır. Namazı, Allah’a şükretmek için kılıyoruz. Orucu, Allah’a şükretmek için tutuyoruz. Zekatı, haccı, hayır hasenatı, Allah’a şükür için yapıyoruz. Bunu da Peygamber Efendimizin şu sözünü paylaşarak anlamaya çalışalım. Bir gün Hazreti Aişe Validemiz, Peygamber Efendimizle sohbet ederken şöyle bir baktı, çok yorgun, bitkin buldu Peygamberimizi. ‘Ya Resulallah, beş vakit namazın haricinde çok nafile namazı kılıyorsun.’ Zaten her gece kalkıp teheccüd namazı kılıyordu Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Gün aşırı, bazen pazartesi, perşembe günleri nafile oruç tutuyordu. Dedi ki, Biraz azalt, çok yoruyorsun kendini. Tam bu söz üzerine Peygamber Efendimiz, ‘Ya Aişe, ben Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?’ dedi. Bu, bizim kulaklarımıza küpe yapacağımız, ibadetlerin amacını ortaya koyan çok önemli bir cevaptır. İşte etrafımızda bulunan bütün nimetler, bizim daha çok şükür etmemizi gerektiriyor. Allah şükrümüzü kabul eylesin, hepimizi şükredenlerden eylesin" dedi.

“Cenab-ı Hak gençlerimizi, çocuklarımızı sırat-ı müstakimden ayırmasın”

28 yıl önce Fransa’da bulunduğu dönemde iki ay boyunca görev yaptığı Sarcelles Selimiye Camii’nde yeniden bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Erbaş, “Ne güzel bir camiye kavuşmuşsunuz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Tabi otuz sene boyunca Selimiye Camii cemaati daha önceki camide namazlarını kıldılar, çocuklarının eğitimleri orada oldu. Nice cemaatimizden insanlar rahmetli olmuş. Allah hepsine rahmet eylesin. Renkleriyle, yazılarıyla, halısıyla, çatısıyla, minberi ile mihrabı ile kürsüsü ile her şeyiyle çok güzel olmuş. Bu camide tek bir tuğlası olan kardeşimizden Cenab-ı Hak razı olsun. Cenab-ı Hak gençlerimizi, çocuklarımızı sırat-ı müstakimden ayırmasın. Neslimizi camilerden uzak bırakmasın inşallah" şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş’a ziyaretinde, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş da eşlik etti.