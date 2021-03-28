Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte 573 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Burada konuşan Prof. Dr. Erbaş, ’’Annelerimizi tebrik ediyorum bu kıyamı gerçekleştirdikleri için, bu cesareti gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir terör örgütü bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum bırakmayacak. Hiçbir dünya gücü, hiçbir büyük güç, kendilerini büyük zanneden güç bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum edemeyecek’’ dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 573’üncü gününde devam ederken ziyaretler de devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Prof. Dr. Erbaş, annelerin burada 573 gündür duygularını, yaşadıklarını, haklı davalarını haykırdıklarını belirterek, annelerin tek isteklerinin evlatları olduğunu dile getirdi.

’’Hepimizin görevi bu acının dinmesi için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi’’

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm hocalarla annelerin evlat hasretlerinin dinmesi için sadece dua etmediklerini aktaran Prof. Dr. Erbaş, ’’Dilimizle, irşadımızla sözlerimizle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Herkese çağrıda bulunuyorum. Sadece annelerimizin görevi değil, hepimizin görevi. Millet olarak hepimizin görevi bu acının dinmesi için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi lazım. Onların acılarına, hasretlerine ortak olmayı amaçladık. Dua ediyoruz, evlat acısını, evlat hasretinin en derin acılardan birisi olduğunu bilerek buradayız. Cenab-ı hak en kısa zamanda annelerimizin, babalarımızın evlatlarına kavuşmalarını nasip eylesin. Biz biliyoruz ki bizim medeniyetimiz gerçekten kardeşlik medeniyeti, birlik, beraberlik medeniyeti. Asırlar boyunca bu topraklarda İslam topraklarında peygamber efendimizin vefatından 7 sene sonra 639 yılında İslam ile şereflenen bu topraklarda kıyamete kadar ezanlar dinmeyecek bir şekilde medeniyetimizin en önemli unsurları, ilkeleri beraberlik ve beraberlik içerisinde farklı ırklardan olabilir, farklı mezheplerden olabilir farklı inançlardan asırlar boyunca bir arada yaşamanın en güzel örneğini göstermiş bu topraklar. İnşallah bundan sonra da hep böyle olacak’’ diye konuştu.

’’Annelerimizi tebrik ediyorum bu kıyamı gerçekleştirdikleri için’’

Hiçbir terör örgütünün kendilerini bu birlikten beraberlikten mahrum bırakmayacağını kaydeden Prof. Dr. Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

’’Hiçbir dünya gücü, hiçbir büyük güç, kendilerini büyük zanneden güç bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum edemeyecek. Gençlerimize tavsiyem medeniyetimizin evlatları olarak bu iftihar tablosunu, bu gururu ilelebet yaşamalarını, kendilerini kandırmaya çalışan kim olursa olsun, hangi hain grup, hangi yapı olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun onlara karşı mutlaka annelerini, babalarını dinlemelerini medeniyetimizin en önemli unsuru olan bizi bir birimize bağlayan Kuran-ı Kerim’e sarılmaları, efendimizin kardeşlikle ilgili, birlikle, beraberlikle ilgili sünnetine sarılmaları gençlerimize en büyük tavsiyemdir. Annelerimizi hem tebrik ediyorum. Bu kıyamı gerçekleştirdikleri için, bu cesareti gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah devletimizin bu mücadelesiyle, güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin gayretiyle canının ortaya koyarak, şehit olmayı göze alarak yapmış oldukları bu mücadelede en kısa zamanda biz başarıya ulaşacağız.’’

Başkan Erbaş ve eşi Seher Erbaş’a Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal eşlik etti.