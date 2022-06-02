Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Dünyaya İslam’ın güzelliklerini anlatmamız lazım”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Dünyaya İslam’ın güzelliklerini anlatmamız lazım” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ‘9. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen kapanış oturumuyla sona erdi. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce ‘Güncel Krizler Karşısında Yurt Dışı Din Hizmetlerinin Geleceği, İş Birliği İmkanları ve Kurumsal Tecrübe Paylaşımı’ başlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen konferansın kapanış oturumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, kurulduğu günden bu yana farklı ülkelerde yaşayan soydaş, dindaşlara yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

“Başkanlığımız, ilim, fikir ve hizmet müesseseleri üretti”

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinde ibadet mekanlarının yanı sıra ilim, fikir ve hizmet müesseseleri ürettiğini anımsatarak, “Başkanlığımız, Müslümanlar arasında fikir, duygu ve ideal birlikteliğini sağlamak adına Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar dünyadaki bütün Müslümanların sorunlarıyla ilgili uluslararası istişare toplantıları düzenlemektedir. İnsanlığın dini, ahlaki, maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermek için büyük bir özveri ile çalışmaktadır” diye konuştu.

Ataşe ve müşavirlerden yurt dışındaki din görevlilerine motivasyon noktasında yardımcı olmalarını ve ekip ruhu ile çalışmalarını isteyen Başkan Erbaş, “Çalışmalarınızda hizmet aşkı ve heyecan varsa başarı olur. Eğer bunlar yoksa başarı da olmaz” ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş, özellikle çocuklar, gençler ve aileye yönelik hizmetlerin en ileri düzeye taşınması gerektiğini söyledi.

“Peygamberimizin mektupları önemli bir yol göstericidir”

Dini diplomasinin ilk örneğinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) devlet adamlarına yazdığı mektuplar olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Bu mektuplar bizim için esasında önemli bir yol göstericidir. Sosyolojik ve psikolojik yönü iyi çalışılmış, güçlü temellere ve sağlıklı tecrübelere dayalı milletlerarası duyarlılık ve hassasiyeti gözeten dini diplomasiye her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Yani bir mesajın bile zaman zaman en büyük başarılara vesile olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Mektuplarla, mesajlarla bütün dünyaya İslam’ın güzelliklerini anlatmamız lazım.”

“İslam ve Müslüman düşmanlığına dönüşen söylem ve eylemleri yakından takip etmeliyiz”

Dünyada, İslam ve Müslüman düşmanlığına dönüşen söylem ve eylemleri yakından takip etmelerini isteyen Başkan Erbaş, “Dünyada İslamofobi yok judaismofobi, cristianozmofobi, hinduizmofobi ve budizmofobi var. Bugün Hindistan’ın Müslümanlara yaptıkları zulümleri görüyorsunuz. Budistlerin Müslümanlara yaptıkları zulümleri, işkenceleri, katliamları görüyorsunuz. Müslümanlar korkutmuyor tam tersine Müslümanları korkuttular” dedi.

Başkan Erbaş, kurban organizasyonu konusunda müşavir, ataşe ve yurtdışındaki din görevlilerinin yapmış olduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aynı heyecanla bu hizmetleri devam ettirmelerini istedi. Dört gün süren konferansın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Erbaş, katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konferansa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Başkanlığın üst düzey yöneticileri ile ataşe ve müşavirler katıldı.